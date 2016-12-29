Лидеры Ирана, России и Турции могут присоединиться к переговорам в Астане

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Астана может стать площадкой для проведения двух параллельных встреч по урегулированию в Сирии: как делегаций сирийской оппозиции и Дамаска, так и переговоров России, Турции, Ирана с привлечением Казахстана, возможно даже на уровне лидеров государств, заявил РИА Новости научный руководитель Института востоковедения РАН, политический советник спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры Виталий Наумкин.

"Это международная встреча, ее параметры еще неизвестны. Все переговоры которые были, носили закрытый характер, поэтому пока неясно. Речь идет фактически о двух дорожках: первая — это Иран, Турция, Россия, к которым сейчас присоединяется четвертая сторона — Казахстан. Безусловно это связано с посреднической ролью Астаны в восстановлении отношений между РФ и Турцией, и я думаю, что это сегодня отчасти дань уважения Назарбаеву. Безусловно, можно говорить не просто о трехстороннем или четырехстороннем даже саммите, мы же этого не знаем. Это будет встреча четырех лидеров государств или это будут министры иностранных дел или будет рабочий уровень? Это одно направление, одна дорожка", — сказал Наумкин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане. В четверг, 29 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия вместе с Турцией и Ираном приступает к подготовке встречи в Астане по Сирии.

"Второе (направление) — это собственно переговоры между сирийским правительством и оппозицией. Здесь очень важный ключевой момент, удастся ли, прежде всего, конечно, туркам может быть с привлечением других сторон, может даже Эр-Рияда — удастся ли образовать единую делегацию оппозиции. Это всегда был самый сложный аспект", — добавил Наумкин.

Он отметил, что "сейчас идет согласование, какая из этих дорожек станет главной для Астаны: будут ли это межсирийские переговоры или это будут все-таки консультации между государствами, которые сейчас пытаются договариваться по запуску реального мирного процесса в Сирии". "Или это будет и то и другое", — сказал эксперт. При этом он согласился с предположением, что переговоры в Астане могут повторить так называемый "нормандский формат".

"Конечно. Но "нормандский формат", к сожалению, не нашел своего продолжения в том, чтобы Киев сел за стол переговоров с Луганском и Донецком, а здесь есть надежда на то, что, может быть, Дамаск и оппозиция сядут за стол переговоров. Если удастся все это вместе объединить, что это будет блестящий результат, давайте подождем", — сказал Наумкин.

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