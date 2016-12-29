Лидеры Ирана, России и Турции могут присоединиться к переговорам в Астане

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Астана может стать площадкой для проведения двух параллельных встреч по урегулированию в Сирии: как делегаций сирийской оппозиции и Дамаска, так и переговоров России, Турции, Ирана с привлечением Казахстана, возможно даже на уровне лидеров государств, заявил РИА Новости научный руководитель Института востоковедения РАН, политический советник спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры Виталий Наумкин.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане. В четверг, 29 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия вместе с Турцией и Ираном приступает к подготовке встречи в Астане по Сирии.
Он отметил, что "сейчас идет согласование, какая из этих дорожек станет главной для Астаны: будут ли это межсирийские переговоры или это будут все-таки консультации между государствами, которые сейчас пытаются договариваться по запуску реального мирного процесса в Сирии". "Или это будет и то и другое", — сказал эксперт. При этом он согласился с предположением, что переговоры в Астане могут повторить так называемый "нормандский формат".
"Конечно. Но "нормандский формат", к сожалению, не нашел своего продолжения в том, чтобы Киев сел за стол переговоров с Луганском и Донецком, а здесь есть надежда на то, что, может быть, Дамаск и оппозиция сядут за стол переговоров. Если удастся все это вместе объединить, что это будет блестящий результат, давайте подождем", — сказал Наумкин.
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