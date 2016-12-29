Эксперт оценил перспективы соглашения о перемирии в Сирии

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Достигнутая в четверг договоренность о прекращении огня в Сирии знаменует положительный этап для разрешения кризиса в этой стране относительно мирным путем, считает старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин. В то же время, по его мнению, прорывом их назвать нельзя.

В четверг на встрече президента РФ Владимира Путина с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу было объявлено о начале режима прекращения огня на всей территории Сирии с 30 декабря. Российский лидер также объявил о сокращении военного присутствия РФ в этой ближневосточной стране.

В разговоре с РИА Новости эксперт отметил, что в настоящее время "совершенно неясно", какие именно представители сирийской оппозиции заявили о своей приверженности договоренности.

"Оппозиция — настолько широкое понятие в Сирии, это и те, кто не принимает лишь некоторые позиции (президента Башара) Асада, так и те, кто является откровенно террористическими группировками", — полагает востоковед.

Что касается решения РФ и Турции стать гарантами соглашения, эксперт считает эту инициативу "прекрасной", однако обращает внимание и на наличие других внешних игроков в Сирии, прежде всего, США и Саудовской Аравии.

"США сейчас находятся на этапе передачи власти от одной администрации к другой и не особенно обращают внимание на ситуацию в Сирии", — считает Сажин.

Оценивая достигнутые договоренности в целом, эксперт видит в них "положительный этап для разрешения сирийской проблемы относительно мирным путем". Тем не менее, прорывом, по его мнению, это назвать нельзя.

"Я пессимист в этом плане и не особо верю в возможности как военного, так и политического решения сирийской проблемы – слишком там все запутано и слишком много игроков как внутри страны, так и вне Сирии. Все-таки я думаю, что будущее Сирии – это раскол страны и создание анклавов, которые контролируются многочисленными группировками", — делает вывод Сажин.

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