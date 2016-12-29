Египет может присоединиться к договоренностям по урегулированию в Сирии

КАИР, 29 дек — РИА Новости. Египет изучает возможность присоединения к договоренностям по прекращению огня в Сирии, заявил РИА Новости официальный представитель египетского МИД Ахмед Абу Зейд.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил в четверг о том, что Россия готова пригласить Каир присоединиться к договоренностям по прекращению огня в Сирии.

"Египет все еще изучает эту тему", — заявил Абу Зейд, отвечая на вопрос, согласен ли Каир присоединится к договоренностям по урегулированию в Сирии.

По словам официального представителя МИД, Египет "всегда выступал за прекращение огня в Сирии и политическое урегулирование конфликта в этой стране, с самого начала кризиса".

В четверг президент России Владимир Путин сообщил о подписании трех документов: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории САР; второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня; третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию. Режим прекращения огня в Сирии вступит в силу с 00.00 30 декабря.

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