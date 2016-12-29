Коалиция сирийской оппозиции поддержала соглашение о перемирии в стране

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) поддерживает соглашение о прекращении огня в Сирии, передает агентство Франс Пресс.
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Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что режим прекращения огня в Сирии вступит в силу с 00.00 30 декабря. Командование сирийской армии подтвердило, что правительственные войска Сирии прекращают боевые действия на территории страны с 30 декабря.
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