Россия не пойдет на раздел Сирии на зоны влияния, считает эксперт

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Договоренность о введении режима прекращения огня на всей территории Сирии стала возможна благодаря сотрудничеству России и Турции, но это не означает, что страны пришли к соглашению о разделе Сирии на сферы влияния, заявил РИА Новости научный руководитель Института востоковедения РАН, политический советник спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры Виталий Наумкин.

В четверг президент РФ Владимир Путин сообщил о подписании трех документов: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории САР; второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня; третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

Алеппо: во что война превратила сирийский город сказку >>

"Очень важно, что Турция согласилась присоединиться к борьбе с ИГИЛ и нусровцами, и видимо сегодня наступает новый этап, когда даже если мы посмотрим на сегодняшнее прекращение огня, оттуда исключаются и ИГИЛ и ан-Нусра. Турция пошла на то, чтобы исключить именно "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывшая Джебхат ан-Нусра, запрещена в РФ — ред.). И если Турция сможет убедить всю вооруженную оппозицию присоединиться к этому режиму прекращения огня, будет гарантировать его, а мы гарантируем то же самое с нашими сирийскими и иранскими коллегами, если эти общие гарантии сработают, то это будет очень серьезный поворот (в сирийском урегулировании). Но это не означает, что мы делим страну на сферы влияния. На раздел Сирии мы не пойдем", — сказал Наумкин.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что Россия, Иран и Турция якобы договорились разделить Сирию на зоны влияния.

"Давайте посмотрим, о чем говорит Рейтер и вспомним, что в заявлении по итогам встречи (глав МИД России, Турции и Ирана) 20 декабря говорилось о приверженности принципам территориальной целостности Сирии и сохранения ее в границах, в которых она существовала. Это уже ставит под большое сомнение тезис о разделении Сирии на сферы влияния", — отметил Наумкин.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>