Россия не пойдет на раздел Сирии на зоны влияния, считает эксперт

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Договоренность о введении режима прекращения огня на всей территории Сирии стала возможна благодаря сотрудничеству России и Турции, но это не означает, что страны пришли к соглашению о разделе Сирии на сферы влияния, заявил РИА Новости научный руководитель Института востоковедения РАН, политический советник спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры Виталий Наумкин.
В четверг президент РФ Владимир Путин сообщил о подписании трех документов: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории САР; второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня; третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.
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"Давайте посмотрим, о чем говорит Рейтер и вспомним, что в заявлении по итогам встречи (глав МИД России, Турции и Ирана) 20 декабря говорилось о приверженности принципам территориальной целостности Сирии и сохранения ее в границах, в которых она существовала. Это уже ставит под большое сомнение тезис о разделении Сирии на сферы влияния", — отметил Наумкин.
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