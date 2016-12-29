Путин поручил организовать контакты с главами Турции, Ирана и Сирии

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главам МИД и Минобороны организовать ему контакты с главами Турции, Ирана и Сирии для согласования дальнейших шагов по сирийским договоренностям.

"Я прошу вас организовать мне контакты с нашими партнерами в Турции и в Иране, и в Дамаске. Нужно проговорить наши совместные последующие шаги для того, чтобы закрепить достигнутые договоренности", — сказал Путин на встрече с главами МИД и Минобороны.

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