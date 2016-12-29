Россия сократит военное присутствие в Сирии

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Россия сократит присутствие военных сил в Сирии, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами МИД и Минобороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.

При этом глава государства подчеркнул, что Москва продолжит борьбу с международным терроризмом и будет дальше поддерживать в этой борьбе законное сирийское правительство.

Также, по словам Путина, Россия будет исполнять достигнутые с Дамаском договоренности, в том числе по развитию пунктов базирования российских войск в Тартусе и на аэродроме Хмеймим.

Ранее Путин сообщил, что между сторонами конфликта в Сирии были достигнуты договоренности о прекращении огня. Гарантами урегулирования выступают Россия, Турция и Иран. Режим прекращения огня вступит в силу в 0.00 часов 30 декабря.

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