Путин призвал сирийские власти и оппозицию поддержать договоренности
14:3129.12.2016
(обновлено: 14:32 29.12.2016)
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал правительство Сирии, вооруженную оппозицию и все страны, имеющие влияние на ситуацию, поддержать достигнутые договоренности и принять участие в переговорах в Астане.
"Нужно сейчас сделать все для того, чтобы эти договоренности вступили в силу, чтобы они заработали, с тем чтобы сформированная уже и формирующаяся сейчас переговорная команда своевременно и как можно быстрее приехали бы в Астану и начали бы там реальный мирный процесс. И в этой связи я призываю правительство Сирийской Арабской Республики, вооруженные отряды оппозиции, все страны региона — и вовлеченные в конфликт, и имеющие влияние на конфликтующие стороны — оказать поддержку достигнутым договоренностям, принять самое активное участие в намечающихся переговорах в столице Казахстана", — сказал Путин на встрече с главами МИД и Минобороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.
В четверг Путин сообщил о подписании трех документов: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории САР; второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня; третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.
Ранее Путин заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане.
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Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
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Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
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Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
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Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
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Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
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Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
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Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.