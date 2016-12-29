Россия готова пригласить Египет присоединиться к договоренностям по Сирии

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Россия готова пригласить Каир присоединиться к договоренностям по прекращению огня в Сирии, на других этапах возможно привлечение Саудовской Аравии, Ирака, Катара и Иордании, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

Алеппо: во что война превратила сирийский город сказку >>

"С учетом важности расширения числа стран-гарантов мы имеем в виду уже на этом этапе пригласить наших египетских коллег присоединиться к этим договоренностям. В последующем, на других этапах, наверное, нужно привлекать и еще ряд ключевых стран, которые имеют влияние на происходящее в Сирии: это Саудовская Аравия, Катар, Ирак, Иордания" — заявил Лавров на встрече с президентом России Владимиром Путиным и главой Минобороны Сергеем Шойгу.

В четверг Путин сообщил о подписании трех документов: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории САР; второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня; третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию. Режим прекращения огня в Сирии вступит в силу с 00.00 30 декабря.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>