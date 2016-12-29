Правительство Сирии и вооруженная оппозиция договорились о прекращении огня

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Достигнуты договоренности между сторонами конфликта в Сирии по прекращению огня на территории страны, участники готовы начать мирные переговоры, сообщил президент России Владимир Путин.
Президент отметил, что гарантами урегулирования выступают Россия, Турция и Иран, переговоры которых состоялись на прошлой неделе в Москве, и призвал стороны конфликта и все страны региона поддержать соглашение и принять активное участие во встрече в Астане. По договоренности с турецким лидером Тайипом Эрдоганом и президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым там пройдут мирные переговоры по Сирии.
Как сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу, режим прекращения огня вступит в силу в 0.00 часов 30 декабря. Министр отметил, что соглашение подписали вооруженные формирования, численность которых превышает 60 тысяч человек.
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