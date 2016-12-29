Путин обсудил по телефону с Ципрасом Сирию и кипрское урегулирование

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с премьером Греции Алексисом Ципрасом ситуацию в Сирии и кипрское урегулирование, сообщила в среду пресс-службы Кремля.

"Премьер-министр Греции выразил глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью посла России в Турции А.Г.Карлова в результате террористического акта и крушением самолета Ту-154 над Черным морем… Обсуждался ряд международных проблем, включая ситуацию в Сирии и кипрское урегулирование", — говорится в сообщении.

Сообщается, что лидеры подвели итоги развития сотрудничества стран в 2016 году. В частности, была дана высокая оценка реализации проекта "перекрестных" годов Россия-Греция, намечены ключевые направления дальнейшего развития двустороннего взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах, включая обмен Годами туризма в 2017-2018 годах.

Кроме того, российский президент и премьер Греции обменялись поздравлениями с новогодними праздниками.

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