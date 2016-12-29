Востоковед назвал информацию о разделении Сирии на зоны влияния домыслами

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Разделить Сирию на сферы влияния Россия, Турция и Иран без договоренностей с Дамаском не могли, без официального подтверждения подобная информация лишь домыслы, считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Агентство Рейтер ранее сообщило, что РФ, Иран и Турция договорились разделить Сирию на зоны влияния.

"Это, прежде всего, решать сирийцам, определять сирийское государственное устройство другие страны, даже если захотят, не смогут. Российские официальные лица неоднократно высказывались о том, что только сирийцы могут решать такие вопросы", — сказал Долгов РИА Новости.

По его словам, подобные публикации появлялись и раньше. "Как правило, эти вбросы основаны на части правды и части предположений авторов. Конкретно в этой нет официальных заявлений, пока каких-то официальных заявлений здесь не было. Это предположения, а реальность должна подтверждаться заявлениями официальных лиц", — сказал он.

"Главная сторона в определении сирийского будущего, государственной системы — это все-таки Сирия, сирийский народ, сирийское руководство. О разделе на какие-то конфедеративные зоны — это вопрос, связанный с компетенцией сирийского руководства. Эти вопросы конфидерализации возможной должен решать сирийский парламент", — отметил Долгов.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин сообщил РИА Новости, что Сирия раздроблена и "еще долго будет оставаться такой".

"По всей вероятности, Москва, Тегеран и Анкара хотят обеспечить, насколько это возможно, стабильность в тех регионах, которые контролируют силы, поддерживаемые ими, чтобы не было накладок, так сказать, и каких-то противостояний", — сказал Сажин.

"Но это все настолько условно, что говорить о каких-то конкретных границах и прочем невозможно. В Сирии нет, как правило, сплошного пространства, контролируемого кем-то, там разбросанные анклавы", — отметил он.

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