Гутерреш надеется, что Россия и США поспособствуют урегулированию в Сирии

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Будущий генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш надеется, что Вашингтон и Москва преодолеют разногласия для того, чтобы содействовать окончанию сирийского кризиса, который "стал раком в глобальном масштабе", передает агентство Франс Пресс.

Как заявил Гутерриш в интервью португальскому телеканалу SIC, конфликт в Сирии вызвал "не только страдания сирийского народа", но также стал причиной "агрессивных реакций, которые в некоторых случаях привели к терактам".

Будущий генсек ООН назвал сирийский конфликт "глобальной угрозой" и заявил, что мировые державы должны содействовать окончанию конфликта, что, по его мнению, не может быть сделано без поддержки извне.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.

С избранием Гутерриша всемирную организацию уже пятый раз возглавит представитель западноевропейской страны. 1 января 2017 года он сменит на этом посту южнокорейца Пан Ги Муна, который руководит ООН с 2007 года.

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