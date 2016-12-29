AP: в Сирии коалиция ликвидировала высокопоставленного командира ИГ

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Один из высокопоставленных командиров террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) ликвидирован в результате авиаудара коалиции в Сирии, сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на военный источник в США.

Как рассказал собеседник агентства, командир ИГ Абу Джандал Аль-Кувейти (Abu Jandal al-Kuwaiti) был убит в понедельник рядом с дамбой на реке Евфрат, которая находится в 40 километрах от сирийского города Ракка. По данным АР, он был один из ключевых лидеров группировки в этом городе.

Ракка считается "столицей" боевиков ИГ в Сирии и вторым после иракского Мосула оплотом террористов в регионе. Город с населением около 300 тысяч человек был захвачен в 2013 году. Сейчас силы сирийской оппозиции ведут операцию по блокированию и освобождению Ракки.

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