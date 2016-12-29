СМИ: в Алеппо боевики оставили склады с американским оружием

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Боевики, которые покинули восточные районы сирийского Алеппо, оставили склады с большим количеством оружия, значительная часть которого была произведена в США, пишет в четверг газета "Известия" со ссылкой на высокопоставленного источника в органах безопасности Сирии.

Отмечается, что стоимость обнаруженного оружия и боеприпасов американского производства оценивается в миллионы долларов.

"Мы обнаружили склады с оружием, примерная стоимость которого исчисляется миллионами долларов. Большая часть — американского производства. Впрочем, это нас не удивило, поскольку Дамаск уже не раз указывал, что террористов в Алеппо, которых именуют умеренной оппозицией, снабжают с турецкой территории за счет денег ряда арабских монархий Персидского залива. Кроме того, часть вооружений была расхищена со складов сирийской армии. Мы это знаем и признаем", — рассказал собеседник агентства.

Вывод террористов из последних кварталов восточного Алеппо начался 15 декабря, но был приостановлен на следующий день, после того как боевики нарушили договоренности и попытались вывезти с собой пленных сирийских военнослужащих и оружие. Процесс эвакуации продолжился после того, как оставшиеся радикалы заявили о готовности сдаться и покинуть город.

По разным данным, за все время эвакуации восточный Алеппо покинули около 40 тысяч человек, включая боевиков.

Командование сирийской армии 22 декабря официально объявило о полном освобождении Алеппо от террористов.

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