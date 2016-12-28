Почти 11 тонн гуманитарных грузов переданы жителям Сирии за сутки

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Почти 11 тонн гуманитарных грузов переданы мирным жителям Сирии за сутки, сообщил в среду российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
Кроме того, около 0,3 тонны гуманитарной помощи передано в детское отделение университетского госпиталя Тишрин в городе Латакия, столько же в детский дом в Латакии, еще около тонны гуманитарного груза в начальную школу в районе Загра в городе Хомс.
Отмечается, что продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для мирных жителей, покидающих восточные районы города Алеппо.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.
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