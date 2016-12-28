Почти 11 тонн гуманитарных грузов переданы жителям Сирии за сутки

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Почти 11 тонн гуманитарных грузов переданы мирным жителям Сирии за сутки, сообщил в среду российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"В течение суток проведено семь гуманитарных акций, в ходе которых мирным жителям произведена передача гуманитарных грузов: в пункте временного размещения жителей в районе Жибрин в города Алеппо – около 3,3 тонны; в пункте временного размещения жителей в районе Ансари, Арт-Аль-Сабаг в городе Алеппо – около 3 тонн; в двух начальных школах в районе Аль-Фуркан города Алеппо – около 2 тонн; в школах в районах Аль-Хамадия 4, квартал "3000" в городе Алеппо – около тонны", — говорится в сообщении.

Кроме того, около 0,3 тонны гуманитарной помощи передано в детское отделение университетского госпиталя Тишрин в городе Латакия, столько же в детский дом в Латакии, еще около тонны гуманитарного груза в начальную школу в районе Загра в городе Хомс.

Отмечается, что продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для мирных жителей, покидающих восточные районы города Алеппо.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.

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