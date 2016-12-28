"Белые каски" в САР: с "пострадавшими" на камеры или с боевиками за кадром?

МОСКВА/ДАМАСК/ЖЕНЕВА, 28 дек — РИА Новости. За годы вооруженного конфликта в Сирии и вокруг нее появилось множество групп и организаций, которые якобы имеют самые достоверные данные о происходящем в этой стране и оказывают помощь пострадавшему мирному населению в самых "горячих точках".
Мало кто точно знает, что это за структуры и кто именно в них входит, но на основании их информации СМИ и даже официальные лица стран Запада делают громкие заявления, обвиняют в различных нарушениях Дамаск и Москву. При этом на эти группы выделяются не самые маленькие бюджеты.
Одна из таких организаций – так называемая Сирийская гражданская оборона, более известная как "Белые каски" и заявляющая своей целью защиту мирного населении Сирии при якобы полной политической нейтральности и непричастности к вооруженным действиям. В интернете последние годы все чаще стали появляться видеоролики, на которых люди в белых касках якобы спасают детей из-под завалов. Некоторые западные правозащитники были так этим впечатлены, что даже пытались выдвинуть Сирийскую гражданскую оборону на соискание Нобелевской премии мира.
Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как те же "белые каски" создают постановочные видео, нанося грим "пострадавшим", диктуя, что те должны говорить. Более того сирийские журналисты показали ряд материалов, на которых "спасатели" были засняты с оружием и в военной форме.
РИА Новости попробовали выяснить, что такое "Белые каски", кто их поддерживает и чем на самом деле они занимаются.
На сайте фонда Mayday Rescue, через который осуществляется финансирование Сирийской гражданской обороны, говорится, что проект "Белые каски" был создан в 2013 году при участии бывшего офицера британских вооруженных сил Джеймса ле Мезурье, который имеет большой опыт по "программам демократизации".
По данным источников сирийского телеканала "Аль-Ихбария", ле Мезурье — бывший сотрудник британских спецслужб, также тесно работавший с компанией Blackwater в Ираке, Афганистане и Косово.
Blackwater была основана в 1996 как частная американская военная компания, которая по сути дела стала армией. Печальную известность она получила после инцидента в Багдаде, когда ее сотрудники открыли огонь по безоружным гражданам, заподозрив в толпе угрозу. В результате погибли 14 человек, многие были ранены. Впоследствии Blackwater изменила название на Academy. В декабре 2014 года появились сообщения о ее планах готовить один из украинских батальонов к ведению боя в городских условиях.
Но поддерживают "Белые каски" не только бывшие военные и сотрудники спецслужб. По сообщениям фондов, через которые финансируется Сирийская гражданская оборона, деньги ей, кроме прочих, выделяют правительства Великобритании, Нидерландов, Дании, Германии, Японии. Сами эти страны сотрудничества с "Белыми касками" не скрывают. Британский МИД, например, недавно сообщил, что Лондон принял решение выделить этой организации 32 миллиона фунтов стерлингов (почти 40 миллионов долларов).
Не остаются в стороне и Соединенные Штаты. "Мы поддерживаем эту группу. Мы поддерживаем их усилия по спасению жизней в бесспорно очень сложной и запутанной ситуации боевых действий", — сказал на одном из брифингов официальный представитель госдепартамента США Марк Тонер.
"Могу сообщить, что мы предоставляем им в качестве помощи через USAID (Агентство США по международному развитию) около 23 миллионов долларов", — уточнил он.
"Постановка, что русские нас якобы убивают"
Что же известно о "Белых касках" собственно в самой Сирии? Во-первых, обращает на себя внимание, что они работают исключительно в районах, подконтрольных террористам. Во-вторых, в интернете не редкость кадры, на которых "сотрудники" этой организации появляются с оружием в руках и даже под с черными флагами террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), что противоречит их утверждениям о своей безоружности и нейтральности. Есть в сети и видео казни, после которой тело убитого террористами человека убирают люди в форме "Белых касок".
Представители сирийской армии, контролировавшие недавно эвакуацию из восточного Алеппо, где якобы активно действовали "Белые каски", также намекают на причастность Сирийской гражданской обороны к экстремистам. "Никто из решивших покинуть Алеппо не заявлял, что он сотрудник гуманитарной организации и хочет остаться в Алеппо. Все, кто уехал, уехал добровольно, можно сделать вывод, что люди из видео роликов, имеют непосредственное отношение к боевикам", — рассказал РИА Новости офицер, принимавший участие в досмотре автобусов во время эвакуации.
Сами члены Сирийской гражданской обороны тоже рассказывают истории, которые далеки от оказания помощи пострадавшему гражданскому населению. В распоряжении РИА Новости оказалась аудиозапись допроса задержанного сотрудника "Белых касок". На ней молодой человек, уроженец Алеппо, говорит, что работал в этой организации на протяжении трех лет.
"В мои задачи входило участие в постановочных действиях, таких как тушение пожаров или спасение людей из-под завалов. И я участвовал в одной из задач в Салахеддине, где мы тушили пожар горящего автобуса и спасали условного ребенка, который якобы был ранен. Я работал в организации достаточно долгое время с 2013 года. Нам объяснили, что нам необходимо делать подобную работу, что бы европейские страны, Турция и страны Персидского залива продолжали нас финансировать. Я участвовал в постановочных съемках в роли спасателя", — рассказал задержанный, имя которого в интересах следствия сотрудники сирийских спецслужб просили не разглашать.
Он также сообщил, что обычной практикой было "оказание помощи" совершенно здоровым, находящимся в безопасности людям. "Я участвовал и в операции Бустан аль-Каср (квартал восточного Алеппо). Со временем я познакомился и с боевиками, которые параллельно работали в "Белых касках". Нам доходчиво объясняли, что без постановок мы не сможем доказать, что сирийский режим и русские якобы постоянно нас бомбят и убивают. Если мы этого не будем делать, то останемся без поддержки и зарплаты", — отметил задержанный.
Освобождение восточного Алеппо стало вторым этапом масштабной операции по очистке города от боевиков: в ходе первого были освобождены 115 кварталов, выведены почти 110 тысяч человек, 9 тысяч боевиков сложили оружие.
Боевые действия в самом городе Алеппо активизировались после того, как сирийской армии и ополчению удалось в начале июля отбить атаки террористической группировки "Джейш аль-Ислам" на фермы Маллях в северном пригороде Алеппо.
По информации российского Центра примирения враждующих сторон, с начала проведения сирийскими войсками операции по освобождению Алеппо по декабрь из восточных районов города было выведено более 100 тысяч мирных граждан.
Добровольно сложили оружие и вышли из города 3033 боевика, 1524 из них амнистированы и отпущены, в отношении остальных проводятся проверочные мероприятия.
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Мирные жители помощи не видели
Не видело реальной помощи от "Белых касок" и само мирное население Сирии, с которым они якобы активно работают. Корреспондент РИА Новости посетил восточные кварталы Алеппо в первые дни после их освобождения и опросил местных жителей. Из тридцати человек лишь несколько мирных граждан сказали, что слышали о "касках", но лично с ними не пересекались.
"В нашем квартале сильные разрушения. Вот и моя квартира пострадала. Когда обвалилась стена, мы с родственниками сами разгребали завалы и никакие "каски" нам не помогли", — делится воспоминаниями пожилой мужчина Абу-Сами, остававшийся в Алеппо с самого начала войны.
"Я видел, как они спасают только на видео. Вживую мне не доводилось с ними пересекаться. Но кто-то в Бустан-аль-Каср, если не ошибаюсь, заснял, как они взрывают машину, а потом люди ложатся на землю и за кадром кто-кто кричит, что это русский самолет виноват в гибели мирных жителей. Думаю, они правда здесь были, но точно не в роли Гражданской обороны", — добавил еще один житель города Мохаммед Абу-Ясер.
Похожие истории рассказывает и настоятель дома престарелых в старом центре города.
"Люди в белых касках появлялись один или два раза на территории приюта, однако не оказывали никакой помощи. Даже когда в ходе боевых действий в здание попал снаряд и часть его обрушилась, постояльцам приюта помогли только обычные граждане, которые жили по соседству", — отметил он.
Ни в Управлении Верховного комиссара по делам беженцев, ни в Управлении ООН по гуманитарным вопросам, ни в Международном комитете Красного Креста на запрос РИА Новости не смогли ответить оперативно, указав на то, что постараются ответить в ближайшее время.
Однако сотрудники Красного креста, работающие непосредственно, в Сирии, говорят, что с "Белыми касками" не сталкивались.
"Мы ничего не знаем о них. И мы абсолютно никак с ними не контактировали. Наш единственный партнер, с кем сотрудничаем, — это Красный Полумесяц. И вся координация по обеспечению помощи проходит только в координации с Красным Полумесяцем. О них я знаю только то, что говорят в средствах массовой информации", — сообщила РИА Новости официальный представитель сирийского Красного Креста Инджи Садки.
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