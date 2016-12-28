Российское посольство в Сирии подверглось обстрелу террористов

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Террористы вновь обстреляли посольство России в Сирии, сообщил департамент информации и печати российского МИД.
Отмечается, что нападавшие выпустили снаряды по посольству в 13.00 и 13.19 мск.
В ведомстве полагают, что угроза представительству и его сотрудникам со стороны группировок, окопавшихся в пригородах сирийской столицы, сохраняется, что подтверждает необходимость уничтожения таких террористических очагов.
Это не первая атака боевиков на российское посольство в Сирии. Во время одного из таких нападений в октябре диппредставительство получило значительный материальный ущерб.
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