Российское посольство в Сирии подверглось обстрелу террористов

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Террористы вновь обстреляли посольство России в Сирии, сообщил департамент информации и печати российского МИД.

"Одна мина, которая, по счастливой случайности, не разорвалась, упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии. Вторая — в непосредственной близости от ее территории. Для разминирования неразорвавшихся боеприпасов были привлечены саперы", — говорится в комментарии.

Отмечается, что нападавшие выпустили снаряды по посольству в 13.00 и 13.19 мск.

В ведомстве полагают, что угроза представительству и его сотрудникам со стороны группировок, окопавшихся в пригородах сирийской столицы, сохраняется, что подтверждает необходимость уничтожения таких террористических очагов.

"Повторяющиеся обстрелы российской дипмиссии в Дамаске должны получить соответствующую оценку и быть категорически осуждены всеми, кто на деле противостоит вызовам и угрозам терроризма", — заявили в МИД.

Это не первая атака боевиков на российское посольство в Сирии. Во время одного из таких нападений в октябре диппредставительство получило значительный материальный ущерб.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>