Сирийская оппозиция воздерживается от реакции на договоренность РФ и Турции

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Сирийские оппозиционные группировки заявили, что воздержатся от суждений относительно соглашения о прекращении огня в Сирии, достигнутого между Россией и Турцией в среду, пока не будут выяснены его условия, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Сложно выразить согласие или несогласие по этому поводу, прежде чем мы узнаем детали", — сообщил агентству неназванный источник в одной из оппозиционных групп. По его словам, соглашение пока не было официально представлено оппозиции.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что соглашение о прекращении огня в Сирии может вступить в силу "в любую минуту".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обладают достаточной информацией о договоренности РФ и Турции по перемирию в Сирии.
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