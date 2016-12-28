СМИ узнали детали соглашения России и Турции по перемирию в Сирии

АНКАРА, 28 дек — РИА Новости. Боевые действия в Сирии в рамках договоренности Турции и России будет предложено прекратить с 00.00 29 декабря, сообщает турецкое государственное информагентство Anadolu в среду.

Ранее агентство сообщило, что вслед за договоренностями о перемирии в восточных районах Алеппо и последующей эвакуацией населения и бойцов оппозиции Анкара и Москва пришли к соглашению по вопросу плана, предполагающего распространение режима перемирия на всю территорию Сирии. Указанный план будет представлен участникам конфликта. Действие договоренности охватит все районы, где идут бои между оппозиционными группировками и правительственными силами.

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В рамках договоренности Турции и Москвы сторонам будет предложено прекратить боевые действия, начиная с 00.00 29 декабря. Договоренность о перемирии не охватывает террористические организации. В случае успеха договоренности о режиме прекращения огня правительство и оппозиция, при поддержке Турции и России, начнут в Астане политические обсуждения урегулирования конфликта.

Турция и Россия выступят гарантами процесса. Договоренность преследует цель содействовать продвижению политического процесса, предусматриваемого резолюцией Генассамблеи ООН по Сирии.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований.

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