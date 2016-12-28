Госдеп заявил, что США не предоставляют сирийской опозиции ПЗРК

ВАШИНГТОН, 27 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Власти США не предоставляют сирийской оппозиции переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Марк Тонер.

Ранее МИД РФ сообщил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Джоном Керри заявил, что разрешение на поставки США антиправительственным отрядам вооружений, включая ПЗРК, может привести к новым жертвам.

"Мы не предоставляем ПЗРК сирийской оппозиции. Мы слышали эти заявления и раньше", — сказал Тонер.

По его словам, США "очень обеспокоены попаданием подобных вооружений в Сирию".

На прошлой неделе Обама подписал закон о военных расходах, который, предусматривает, в том числе, порядок и условия поставок переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) так называемой сирийской оппозиции. Ранее в декабре президент США снял формальные ограничения на поставку оружия, боеприпасов и военной техники союзникам Вашингтона по борьбе с терроризмом в Сирии.

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