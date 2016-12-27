Более шести тонн гуманитарных грузов передали жителям Сирии за сутки

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Более шести тонн гуманитарных грузов переданы мирным жителям Сирии за сутки, сообщил во вторник российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"В течение суток проведено три гуманитарных акции, в ходе которых мирным жителям произведена передача гуманитарных грузов: в пункте временно размещенных в районе Шейх-Максуд — около трех тонн; в пункте временно размещенных в районе Аль-Азизия — около трех тонн; в населенном пункте Эль Хаффа в провинции Латакия — около 200 килограммов", — говорится в бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны России.

Как отмечает центр, для мирных жителей, покинувших восточные районы Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

Кроме того, отмечается, что в течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались.

"Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 1077… Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 94", — говорится в сообщении.

Как сообщает Минобороны РФ, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами незаконных вооруженных формирований в населенном пункте Муаддамиет-Эш-Ших провинции Дамаск и отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.

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