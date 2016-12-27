Лавров предупредил Керри о последствиях поставок оружия сирийской оппозиции

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Джоном Керри заявил, что разрешение на поставки США антиправительственным отрядам вооружений, включая ПЗРК, может привести к новым жертвам, говорится в сообщении МИД РФ.
На прошлой неделе Обама подписал закон о военных расходах, который, предусматривает, в том числе, порядок и условия поставок переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) так называемой сирийской оппозиции. Ранее в декабре президент США снял формальные ограничения на поставку оружия, боеприпасов и военной техники союзникам Вашингтона по борьбе с терроризмом в Сирии.
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