Лавров предупредил Керри о последствиях поставок оружия сирийской оппозиции

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Джоном Керри заявил, что разрешение на поставки США антиправительственным отрядам вооружений, включая ПЗРК, может привести к новым жертвам, говорится в сообщении МИД РФ.

"Лавров акцентировал, что разрешение на поставки антиправительственным отрядам вооружений, включая ПЗРК, заложенное в подписанном Бараком Обамой 23 декабря законе США о бюджете на оборону, может привести к дальнейшей эскалации напряженности и новым жертвам", — говорится в документе.

На прошлой неделе Обама подписал закон о военных расходах, который, предусматривает, в том числе, порядок и условия поставок переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) так называемой сирийской оппозиции. Ранее в декабре президент США снял формальные ограничения на поставку оружия, боеприпасов и военной техники союзникам Вашингтона по борьбе с терроризмом в Сирии.

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