МИД России рассказал о потенциальных участниках встречи по Сирии в Астане

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. На переговорах по сирийскому урегулированию в Астане ожидается участие как вооруженной оппозиции, так и политических групп, но говорить об участии оппозиционного Высшего комитета по переговорам пока преждевременно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Сейчас происходит процесс не рассылки приглашений, а формирование подхода и концепции этой встречи. Количество участников, состав не определен, он сейчас как раз прорабатывается и определяется", — сказала она на брифинге во вторник

"Есть определенные направления движения в этом процессе: значительную часть будут составлять те самые вооруженные группировки, которые принято называть вооруженной оппозицией", — ответила дипломат на вопрос, ожидается ли участие оппозиционного Высшего комитета по переговорам на встрече в Астане.

"Наверное, это очень важное, основополагающее отличие от женевского процесса, но при этом и политическая оппозиция также будет принимать участие. В каком составе и в каком формате — сейчас этот вопрос находится в стадии проработки", — отметила представитель МИД.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в казахстанской столице.

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