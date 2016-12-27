Политолог: Европа будет страдать от терактов ИГ, пока не будет взята Ракка

БРЮССЕЛЬ, 27 дек — РИА Новости, Александр Шишло. Атаки против стран Европы, осуществляемые террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), будут продолжаться до тех пор, пока сирийская Ракка, которая считается "столицей" боевиков ИГ в Сирии, остается их командно-операционным центром, утверждает профессор парижского Института политических наук Sciences Po, специалист по Ближнему Востоку Жан-Пьер Филью.

"Пока Ракка является оперативным командным центром для террористических атак ИГ, Европа будет поражена вновь и вновь. С США, застрявшими в Мосуле (в Ираке, главный оплот террористов в регионе — ред.), и русскими, "зачищающими" Аллепо (Сирия), ИГ, похоже, может еще какое-то время комфортно находиться в Ракке", — пишет во вторник политолог в статье, опубликованной европейским изданием газеты Politico.

Филью утверждает, что основными целями ИГ в Европе являются Франция и Германия. "Франция — потому что является домом для крупнейшей на континенте популяции евреев и мусульман, который при том, что он несовершенен, демонстрирует, как общины могут жить бок о бок. А Германия – за ее щедро открытые двери для беженцев из Сирии и Ирака: пропаганда ИГ яростно настроена против беженцев, обвиняя мигрантов в предательстве "истинного пути" к халифату", — пишет политолог.

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