Захарова порекомендовала Борису Джонсону сменить "вокабуляр" по Сирии

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. МИД России рекомендует министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону сменить риторику по сирийской тематике и считает его комментарии по ситуации в Сирии "антикварными".

"Я прекрасно понимаю, что Борис Джонсон не является профессиональным дипломатом, но не до такой же степени", — заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она подчеркнула, что британский дипломат не понимает, что происходит в Сирии.

Ранее Джонсон сказал, что контроль сирийской армии над Алеппо не означает полной победы Дамаска в гражданском конфликте, так как Асад крайне зависим от зарубежных военных отрядов и поддержки с воздуха со стороны ВКС России.

"Я не буду даже комментировать эти пассажи, которые, мне кажется, стали уже антикварными, о том, что Асад должен уйти. Об этом, кстати говоря, продолжают говорить, если Борис Джонсон не знает, только самая оголтелая оппозиция, экстремисты и боевики. Его коллеги уже поменяли давно свой вокабуляр на эту тему", — сказала дипломат.

Она также напомнила о высказывании Джонсона, будто представители ООН не могут попасть в восточный Алеппо.

В настоящий момент в городе находятся около ста представителей ООН, из них 30 — в восточной части Алеппо, рассказала Захарова. По ее мнению, странно, что Джонсон об этом не знает, либо делает вид, что не знает.

Бывший мэр Лондона Борис Джонсон, известный своей эксцентричностью, возглавил МИД Великобритании после назначения на пост премьера Терезы Мэй. В Кремле пожелали импозантному политику быть более дипломатичным в высказываниях.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>