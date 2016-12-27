Франция предложит в ООН варианты санкций из-за применения химоружия в Сирии

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Франция предложит партнерам по Совету безопасности ООН возможность принятия санкционных мер по итогам расследования случаев применения химического оружия в Сирии, заявил в интервью РИА Новости посол Франции в РФ Жан-Морис Рипер.

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Он отметил, что ранее в ООН был создан специальный механизм, который позволяет проводить расследование случаев применения химического оружия в Сирии. "И в докладе этого комитета как раз явно указывается на роль в его распространении и применении сирийских вооруженных правительственных сил. И президент Франции как раз сказал, что эти преступления не должны оставаться безнаказанными, и что виновные в их совершении должны быть переданы суду. Эта дискуссия проводится в Совете безопасности ООН. Я надеюсь, что мы придем к согласию по механизму по мониторингу этой ситуации. Нужно четко называть вещи своими именами. Речь идет о деяниях, совершенных регулярными частями армии Сирии, которые намеренно использовали химическое оружие против гражданского населения", — сказал французский дипломат.

По его словам, Франция предложит "нашим партнерам по Совету безопасности возможность принятия некоторых мер по итогам расследования". "Мы хотим, чтобы ООН запланировал введение санкций против тех, кто ответственен за использование химического оружия", — пояснил Рипер.

Он подчеркнул, что какие именно санкционные меры будут приняты, будет зависеть от результатов переговоров в ООН. Тем не менее, посол пояснил, что, как правило, под санкции подпадают либо определенные лица, либо конкретные объединения, группы людей, также могут накладываться запреты на определенного вида торговлю.

Миссия по расследованию случаев применения химических веществ в военных целях в Сирии была сформирована 13 ноября. На данный момент эксперты представили четыре доклада по итогам расследования химических атак в Сирии. В результате, ответственным за три случая было признано правительство Сирии, за одну — боевики запрещенной в РФ и ряде стран группировки "Исламское государство". Ранее в ноябре резолюцией Совета Безопасности ООН, работа СМР была продлена на год.

Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин ранее заявил, что выводы комиссии не могут служить обвинительными заключениями и не подкреплены достаточной доказательной базой. Чуркин также заявил, что Россия не поддерживает проект резолюцию о введении санкций в отношении причастных к использованию химического оружия.

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