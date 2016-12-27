Диписточник: ВКП проявляет интерес к переговорам по Сирии в Астане

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Высший комитет по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции проявляет интерес к переговорам в Астане, но дата встречи пока не определена, заявил РИА Новости дипломатический источник.

"Они (ВКП — ред.) начинают интересоваться. Пока не ясно, когда будет встреча, потому что еще не готова окончательная договоренность. Сейчас идут контакты", — сказал собеседник агентства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в казахстанской столице.

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