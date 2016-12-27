Российские школьники передали в Сирию более 40 тонн новогодних подарков

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Более 40 тонн новогодних подарков получили сирийские школьники в рамках акции "Дети России – детям Сирии", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
По данным военного ведомства, вологодские школьники отправили в Сирию поделки народных промыслов – льняные кружева, берестяные туески, игрушки из шерсти, матрешки и керамические игрушки. Их сверстники из Курской области передали подарки собственного изготовления с традиционным символом региона – курским соловьем.
Всего в рамках акции "Дети России — детям Сирии" было доставлено 45 тонн новогодних подарков. В кампании приняли участие суворовцы, нахимовцы, кадеты, ученики обычных школ Москвы и еще более десяти российских регионов.
В каждый подарочный пакет российские школьники вложили что-то, сделанное своими руками, например, аппликацию, открытку или глиняную игрушку. Некоторые отправили рисунки и собственные стихи.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>