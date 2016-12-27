Российские школьники передали в Сирию более 40 тонн новогодних подарков

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Более 40 тонн новогодних подарков получили сирийские школьники в рамках акции "Дети России – детям Сирии", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

"Школьники Курской и Вологодской областей в рамках всероссийской акции "Дети России – детям Сирии" собрали для своих сирийских сверстников более тысячи коробок с подарками, в которые, помимо традиционных поделок, открыток и канцелярских принадлежностей, вошли сувениры, характерные для данных регионов", — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, вологодские школьники отправили в Сирию поделки народных промыслов – льняные кружева, берестяные туески, игрушки из шерсти, матрешки и керамические игрушки. Их сверстники из Курской области передали подарки собственного изготовления с традиционным символом региона – курским соловьем.

Отмечается, что каждый школьник, участвующий в акции, также написал поздравительную открытку. Все подарки были доставлены на аэродром Чкаловский, откуда их самолетом перевезли на авиабазу Хмеймим.

Всего в рамках акции "Дети России — детям Сирии" было доставлено 45 тонн новогодних подарков. В кампании приняли участие суворовцы, нахимовцы, кадеты, ученики обычных школ Москвы и еще более десяти российских регионов.

В каждый подарочный пакет российские школьники вложили что-то, сделанное своими руками, например, аппликацию, открытку или глиняную игрушку. Некоторые отправили рисунки и собственные стихи.

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