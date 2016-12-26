В Сирии за сутки зафиксировано 28 обстрелов со стороны боевиков

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Двадцать восемь обстрелов зафиксировано за сутки в сирийских провинциях Дамаск, Алеппо, Хама и Деръа, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии, опубликованном в понедельник на сайте Минобороны РФ.

"За сутки зафиксировано 28 обстрелов со стороны вооруженных формирований в провинциях Дамаск (16), Алеппо (8), Хама (2) и Деръа (2)", — говорится в сообщении.

По данным Центра по примирению, в провинции Дамаск формирования причисляющей себя к оппозиции группировки "Джейш аль-Ислам" обстреляли из минометов и стрелкового оружия населенные пункты Джаубар, Мазраад-Махмуд, Кабун, Бузайна, Дума и Хуаш-Эль-Фара, больницу Ибн-Эль-Валид, лагерь Эль-Вафидин, ферму и участок автомагистрали в районе населенного пункта Хараста. Также отмечается, что вооруженные формирования группировки "Ахрар-аш-Шам" обстреляли из стрелкового оружия кварталы Лерамон и Хайй-Эль-Антари в городе Алеппо.

Как сообщает российское военное ведомство, группировки террористической организации "Джебхат Фатх аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусра") из реактивных систем залпового огня, минометов и стрелкового оружия обстреляли в провинции Алеппо населенный пункт Шурфа, кварталы Ашрафия, "1070", Дахия аль Асад, Джамаия Фатх и школу Хигма в городе Алеппо.

По данным Минобороны РФ, в провинции Дамаск обстрелам террористов подверглись населенные пункты Хауш-Эль-Фаддалия, Джаубар, Кепта, Кабун, Хауш-Эш-Шалак и Хауш-Насри.

Как информирует Центр по примирению, в провинции Деръа террористы обстреляли населенные пункты Хирбат-Эль-Газала и Шейх-Мискин; в провинции Хама — населенные пункты Махарда и Хама.

Военное ведомство подчеркивает, что российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

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