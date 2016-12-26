Эксперт: Турция может перебросить боевиков из Алеппо на борьбу с курдами

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Турция может перебросить 60-70% боевиков, выведенных из сирийского города Алеппо, на борьбу с курдскими военизированными формированиями, считает советник заместителя председателя Совета Федерации, посол Андрей Бакланов.

Вывод террористов из последних кварталов восточного Алеппо начался 15 декабря, но был приостановлен на следующий день, после того как боевики нарушили договоренности и попытались вывезти с собой пленных сирийских военнослужащих и оружие. Процесс эвакуации продолжился после того, как оставшиеся радикалы заявили о готовности сдаться и покинуть город.

По разным данным, за все время эвакуации восточный Алеппо покинули около 40 тысяч человек, включая боевиков. Командование сирийской армии 22 декабря официально объявило о полном освобождении Алеппо от террористов.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что существенным вкладом и первым шагом для достижения мира и стабильности в Сирии станет готовность Турции прекратить помощь так называемым "умеренным боевикам" на севере Сирии, закрыть свои границы и остановить трафик новых рекрутов.

Турецкие приоритеты

Андрей Бакланов полагает, что "приоритет для Турции — это все-таки не ИГИЛ (группировка запрещена в РФ) и даже не Сирия, а снятие растущих новых озабоченностей в курдском вопросе".

"По той информации, которая сейчас поступает, становится совершенно очевидно, что у турецкой стороны все-таки превалируют собственные интересы, связанные с ситуацией в их остром конфликте с курдами, и примерно 60-70% боевиков они стремятся перебросить на поле боя в те районы, где расширяется и может возникнуть новое обострение в борьбе между курдскими военизированными образованиями и турками", — сказал эксперт, выступая на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По словам Бакланова, Турция будет использовать часть боевиков для усиления "суммарных позиций, противостоящих курдам". "Это свидетельствует о том, что, конечно, позиция Турции смещается для нас в позитивное направление, но оно далеко не безупречное", — добавил он.

План по Сирии



В свою очередь заместитель директора Института стран СНГ Владимир Есеев отмечает, что война в Сирии после взятия Алеппо не закончилась, более того, "даже перелома не наступило на поле боя".

"Перелом на поле боя наступит после освобождения всего северо-запада, куда входит провинция Идлиб. По тем оценкам, которые мы сейчас имеем, в провинции Идлиб сейчас находится порядка 30 тысяч боевиков. Если считать вместе с членами их семей, то это порядка 100 тысяч", — пояснил эксперт.

Евсеев рассказал, какие, на его взгляд, шаги в настоящий момент может предпринять Дамаск.

"Сейчас у действующей в Дамаске власти должно быть, как минимум, две задачи. Первое — это освобождение северо-запада, и для этого нужно, чтобы Россия, Иран и Турция взаимодействовали. Второе — нужно освободить пригороды Дамаска, потому что до тех пор, пока они контролируются боевиками, ни о каком мирном урегулировании разговора быть не может", — отметил он.

Потом, по его словам, потребуется сотрудничество с американцами для противостояния "Исламскому государству" (ИГ, запрещенная в РФ организация).

"Я думаю, что к лету возможно, что такое военное сотрудничество может быть установлено по борьбе с ИГ. Это приблизительно тот сценарий, который может быть реализован в ближайшей перспективе", — добавил Евсеев.

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