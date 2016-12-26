СМИ: Британия усилит авиаудары по террористам в Сирии в новом году

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. ВВС Великобритании готовятся повысить интенсивность ударов по позициям террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в Сирии, сообщает Telegraph.
По словам собеседника Telegraph, "Британия надеется, что Мосул будет занят к весне следующего года", и это позволит перейти в наступление в Сирии.
"Ракка — столица халифата", — заявил источник.
Он отметил, что Великобритания "расширит тренировки Демократических сил Сирии" и "усилит поддержку с воздуха" операции в Ракке.
Ракка считается "столицей" боевиков ИГ в Сирии и вторым после иракского Мосула оплотом террористов в регионе. Город с населением около 300 тысяч человек был захвачен в 2013 году. Сейчас силы сирийской оппозиции ведут операцию по блокированию и освобождению Ракки.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>