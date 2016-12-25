Террористы обстреляли христианский район Дамаска в рождественское утро

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Террористы обстреляли христианский квартал Кассаа в Дамаске в утро католического Рождества, передает агентство SANA со ссылкой на полицию.

Сообщается, что в воскресенье во время церковных служб рядом с французским госпиталем разорвались не менее трех минометных снарядов. В результате обстрела был нанесен материальный ущерб, данных о погибших и раненых нет.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики из различных группировок.

По данным ООН, за время боевых действий погибли около 300 тысяч сирийцев.

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