Российские военные передали около 11 тонн гумпомощи жителям Алеппо

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Военные российского Центра по примирению в Сирии передали в воскресенье около 11 тонн гуманитарной помощи жителям восточных районов Алеппо, говорится в информационном бюллетене Центра.

"В течение суток проведено пять гуманитарных акций, в ходе которых мирным жителям произведена передача гуманитарных грузов. В пунктах временного размещения жителей Восточного Алеппо: в районе Жибрин — около 5 тонн; в районе Шейх-Максуд — около 2 тонн; в районе Сахур-3 — около 2 тонн; в районе Ансари — около 2 тонн", — сообщается в документе, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Отмечается также, что продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для мирных жителей, покинувших восточные районы города Алеппо.

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