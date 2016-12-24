Российские военные передали гумпомощь жителям, покинувшим восточное Алеппо

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Военные российского Центра по примирению в Сирии передали около 2 тонн гуманитарной помощи жителям, покинувшим восточные районы Алеппо, говорится в информационном бюллетене Центра.

"В течение суток проведена одна гуманитарная акция в пункте временного размещения жителей, покинувших восточные районы города Алеппо, в районе Аль-Азизия, в ходе которой произведена передача около двух тонн гуманитарных грузов", — сообщается в документе, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Отмечается, что продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для мирных жителей, покинувших восточные районы города Алеппо.

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