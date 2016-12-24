МИД России: США, желая сменить власть в Сирии, помогают деструктивным силам

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Администрация президента США Барака Обамы в своем стремлении сменить власть в Сирии готова помогать любым деструктивным силам, в том числе группировке "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России), говорится в комментарии МИД РФ в связи с новыми антироссийскими санкциями США.

"Нас также пытаются "наказать" за поддержку правительства Сирии в борьбе с терроризмом, угрожающим не только этой стране, но всему миру. Давно замечено, что при нынешней администрации Вашингтон в своем стремлении к смене власти в Сирии готов помогать любым деструктивным силам. Оберегает и прикрывает террористическую группировку "Джебхат ан-Нусра", являющуюся ничем иным, как подразделением "Аль-Каиды", совершившей самые страшные теракты в истории США. Видимо, в Белом доме забыли, что по американскому законодательству пособничество террористам — тяжкое, уголовно наказуемое деяние", — говорится в документе.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>