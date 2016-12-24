Генштаб Турции сообщил об уничтожении 68 боевиков ИГ на севере Сирии

АНКАРА, 24 дек — РИА Новости, Федор Смирнов. Шестьдесят восемь боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) уничтожены в ходе операции "Щит Евфрата" в районе города Эль-Баб на севере Сирии за минувшие сутки, сообщил генштаб ВС Турции в субботу.

"В результате авиаударов по шести объектам ИГ в районе Эль-Баба уничтожено 30 террористов, три штаба и три заминированных машины. В результате 141 артудара и проходящих в этом районе вооруженных столкновений погибли еще 38 боевиков, уничтожен принадлежащий им беспилотник", — говорится в полученном РИА Новости сообщении турецкого генштаба.

Сообщается также, что в ходе столкновений с боевиками ИГ "погибли двое бойцов (оппозиционной) "Свободной сирийской армии".

Армия Турции 24 августа начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство", с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии и в настоящее время атакует город Эль-Баб. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории размером 5 тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.

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