Штайнмайер призвал немедленно оказать помощь беженцам из восточного Алеппо

БЕРЛИН, 24 дек — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал немедленно оказать гуманитарную помощь беженцам из восточного Алеппо. Об этом министр заявил в субботу по итогам телефонного разговора с турецким коллегой.

"Мы должны сделать сейчас все, чтобы бежавшие из восточного Алеппо люди были быстро обеспечены дальнейшей помощью. Именно в эти темные времена мы хотим подать сигнал человечности, по крайней мере, обозначить маленький призрак надежды для этих пострадавших от голода и насилия, едва избежавших этого ада на земле людей", — сказал Штайнмайер, его цитирует рассылка МИД.

"Поэтому я переговорил со своим турецким коллегой и обещал быструю поддержку для людей в северной Сирии. Мы определили, что часть немецкой гуманитарной помощи в рамках эвакуации из восточного Алеппо будет использована для немедленного обеспечения этих людей пятью тысячами палаток", — добавил он.

Ранее ФРГ предоставила 5 миллионов евро в гуманитарный фонд ООН (Humanitarian Pooled Fund).

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