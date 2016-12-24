Жители освобожденных кварталов Алеппо начали возвращаться в свои дома

ДАМАСК, 24 дек — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Мирные граждане возвращаются в последние освобожденные кварталы Алеппо по мере разминирования домов, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.

"Там, где саперы закончили свою работу, мы разрешили мирным жителям вернуться в свои дома. Работы по разминированию продолжаются. Инженеры продолжают находить взрывные устройства и замаскированные мины",- рассказал собеседник агентства.

По словам источника, в пятницу были обнаружены и разминированы склады с продовольствием и медикаментами. Так же военные нашли крупные склады боеприпасов.

В одной из школ террористы организовали место казни. Военные обнаружили тела детей, взрослых и пленных сирийских солдат. Некоторые тела были обезглавлены, другие расстреляны практически в упор. По предварительному заключению врачей, террористы казнили пленных четыре или пять дней назад.

Вывод террористов из последних кварталов восточного Алеппо начался 15 декабря, но был приостановлен на следующий день, после того как боевики нарушили договоренности и попытались вывезти с собой пленных сирийских военнослужащих и оружие. Процесс эвакуации продолжился после того, как оставшиеся радикалы заявили о готовности сдаться и покинуть город.

По разным данным, за все время эвакуации восточный Алеппо покинули около 40 тысяч человек, включая боевиков.

Командование сирийской армии 22 декабря официально объявило о полном освобождении Алеппо от террористов.

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