Фонд имени Ахмата Кадырова отправил в Сирию гуманитарный груз

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата Кадырова направил в Сирию гуманитарный груз весом 80 тонн, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram.

"По решению президента РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, моей дорогой мамы Аймани Несиевны, в Сирию отправился новый конвой с крупной партией продуктов питания. Колонна везет 80 тонн масла, муки, сахара, риса и других товаров", — написал глава Чечни.

Летом текущего года РОФ имени Ахмата Кадырова уже направлял 120 тонн гуманитарного груза в разные провинции Сирии.

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