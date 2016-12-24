Фонд имени Ахмата Кадырова отправил в Сирию гуманитарный груз

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата Кадырова направил в Сирию гуманитарный груз весом 80 тонн, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram.
Дорогие друзья! Мы с болью и глубоким состраданием воспринимаем трагедию сирийского народа. РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова в течение длительного времени оказывает гуманитарную помощь жителям различных городов Сирии и беженцам, находящимся в соседних странах. По решению Президента РОФ имени Героя России АХМАТ-Хаджи Кадырова, моей дорогой МАМЫ Аймани Несиевны в Сирию отправился новый конвой с крупной партией продуктов питания. Колонна везёт 80 тонн масла, муки, сахара, риса и других товаров. Да смилостивится Всевышний над народом Сирии, да воцарятся в этой стране, мир и стабильность! #Кадыров #РОФ #Россия #Чечня #Сирия
Летом текущего года РОФ имени Ахмата Кадырова уже направлял 120 тонн гуманитарного груза в разные провинции Сирии.
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