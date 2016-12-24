Обама определил порядок и условия поставок ПЗРК сирийской оппозиции

ВАШИНГТОН, 24 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Закон о военных расходах, который в пятницу был подписан президентом США Бараком Обамой, предусматривает порядок и условия поставок переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) так называемой сирийской оппозиции.

"Если в течение 2017 финансового года будет принято решение о выделении средств для сирийской оппозиции, они не могут быть перечислены до тех пор, пока министр обороны и госсекретарь США не направят в конгресс совместный доклад по данному поводу", — говорится в тексте закона.

В нем указывается, что "должны быть названы все структуры сирийской оппозиции, которым будут предоставлены эти ПЗРК". Кроме того, там должны быть указаны место расположения данных группировок, детальная разведывательная оценка относительно их деятельности, а также точное количество и вид переданных комплексов.

Ранее в декабре Обама снял формальные ограничения на поставку оружия, боеприпасов и военной техники союзникам США по борьбе с терроризмом в Сирии. При этом в госдепартаменте утверждали, что Вашингтон по-прежнему не намерен поставлять ПЗРК представителям сирийской вооруженной оппозиции.

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