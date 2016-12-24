Обама определил порядок и условия поставок ПЗРК сирийской оппозиции

ВАШИНГТОН, 24 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Закон о военных расходах, который в пятницу был подписан президентом США Бараком Обамой, предусматривает порядок и условия поставок переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) так называемой сирийской оппозиции.
В нем указывается, что "должны быть названы все структуры сирийской оппозиции, которым будут предоставлены эти ПЗРК". Кроме того, там должны быть указаны место расположения данных группировок, детальная разведывательная оценка относительно их деятельности, а также точное количество и вид переданных комплексов.
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