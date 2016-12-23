Сирийские военные обнаружили в одной из школ Алеппо тела казненных людей

ДАМАСК, 23 дек — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сирийская армия обнаружила в одной из школ квартала Ас-Суккари в Алеппо тела казненных террористами людей, в том числе детей, сообщил в пятницу прокурор военной полиции Сирии Самер Юсеф агентству Sputnik.

"На телах погибших детей и взрослых присутствуют следы казни, включая отсеченные головы и выколотые глаза", — сказал он.

По словам Юсефа, все тела будут доставлены в больницу для анализа ДНК, чтобы узнать происхождение погибших.

"По предварительным данным, люди были казнены четыре — пять дней назад, некоторые тела были застрелены с близкого расстояния, которое не превышает один метр",- добавил собеседник агентства.

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