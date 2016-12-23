В Госдуме отметили важность нахождения батальона военной полиции в Алеппо

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов отметил важность нахождения батальона военной полиции Минобороны России в Алеппо; по словам депутата, это поможет обеспечить безопасность в переходный период.

Как ранее сообщило Министерство обороны, батальон военной полиции Минобороны России совершил марш с авиабазы Хмеймим в город Алеппо: военные окажут помощь местным властям в обеспечении правопорядка.

"У России огромный опыт по проведению миротворческих операций. Во многих горячих точках российские миротворцы обеспечивали именно режим… по осуществлению полицейских операций. Я считаю, то, что в Алеппо российские миротворцы будут в режиме полицейских частей, военной полиции, это очень важно", — сказал РИА Новости Гаврилов, который посещал Сирию в составе делегации РФ.

По словам парламентария, это поможет взять под контроль военные образования, обеспечить их упорядоченность и законность их деятельности. "С другой стороны, в условиях полного отсутствия местного самоуправления в Алеппо я думаю, что в переходный период важны подразделения военной полиции не только с точки зрения поддержания безопасности и основ закона, но и с точки зрения подготовки местных кадров в будущем для обеспечения полицейской безопасности, общественной безопасности", — добавил депутат.