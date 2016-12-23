Турция не подтверждает казнь двух своих военных боевиками ИГ в Сирии

АНКАРА, 23 дек – РИА Новости. Анкара не может подтвердить распространяемую через соцсети информацию о казни двух турецких солдат боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), заявил министр обороны Турции Фикри Ышык в пятницу.

Ранее в пятницу СМИ сообщили, что боевики ИГ сожгли заживо двух военнослужащих турецкой армии, которые были захвачены три недели назад в районе города Эль-Баб на севере Сирии. Сообщается, что боевики опубликовали видеозапись казни турецких солдат на близких к ИГ аккаунтах в социальных сетях в четверг вечером.

"Мы знаем, что трое наших военных находятся в руках у боевиков ИГ. Вся другая информация остается неподтвержденной, ей нельзя доверять", — цитирует министра телеканал NTV.

Армия Турции 24 августа начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство" с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии и в настоящее время атакует город Эль-Баб. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории размером 5 тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.

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