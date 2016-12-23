Появилось видео высадки в Сирии батальона российской военной полиции

Утром в пятницу министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о прибытии батальона в Сирию. Минобороны уточнило, что батальон совершил марш с авиабазы Хмеймим в Алеппо, где будет обеспечивать правопорядок, а также безопасность сотрудников Центра по примирению, российских саперов и персонала мобильных госпиталей и гуманитарных конвоев.
На кадрах видно, как вооруженные автоматами Калашникова "красные береты" со знаками различия российской военной полиции на камуфлированном обмундировании в рассветное время высаживаются из самолета. Военные выстроились перед самолетом и после построения погрузились в грузовик и уехали.
В четверг вечером командование вооруженных сил САР официально заявило, что "северная столица" страны полностью освобождена от боевиков, но пока следы недавнего присутствия боевиков здесь практически повсюду.
Вывод более 40 тысяч боевиков и членов их семей из восточного Алеппо занял девять дней. Процесс срывался неоднократно. Колонны уезжали и разворачивались обратно, не обходилось и без серьезных провокаций со стороны террористов. На фото: боевики, эвакуированные из Алеппо в Хан аль-Ассал (Khan al-Assal) 22 декабря.
zxcv70077, насколько помню, выводили только часть техники, а потом решили помогать ещё в Алеппо. Полицейские - это не войска, они нужны для обеспечения безопасности. Сирийская армия сражается отважно, но им не хватает профессионализма. Как бы там ни было, цель не достигнута. Нам нужна спокойная нейтральная Сирия, а не рассадник ИГа.
Безопасность своих городов должны решать сами Сирийцы.Потому что среди мирного населения много амнистированных боевиков и они будут мстить за свои неудачи .И потери как бы мы этого не хотели всё равно будут.
Richard Din, вы наверное и в Деда Мороза до сих пор врите)))) если вы обращали внимание, основная масса озвученных погибших россиян в сирии погибла якобы при выполнении гуманитарных операций...по фоке взрослый же человек, при совке жили - должны б были между строк научиться читать
Оставаться Человеком, Я хочу, что бы охраной правопорядка в Алеппо занимались сирийцы, а не российские военные, которых там будут воспринимать как оккупантов. Нужно учиться на прошлых ошибках. А то что Вы мне втираете сейчас про семью и т.д. - это полное повторение гос. пропаганды. Вместо дискуссии с Вами, я с таким же успехом могу посмотреть новости на первом.
Richard Din, нет, нам известна официальная версия...а вот как все было на самом деле...вопрос...ну вот пара нестыковочек...погиб вертолет с 5 россиянами -версия: перевозили гуманитарную помощь, вопрос: почему в вертолете установлено оборудование для пуска ракет?...второй случай - погибло в летчиков на вертолете, прикрывая сирийские войска от неминучей гибели,вопрос: почему они погибли в сирийском вертолете?что они в нем забыли?...и вообще, вам не кажется странным, что большинство россиян погибло геройской смертью...слишком уж их сметь романтизирована и героизирована... ну не верю я в такое, вот после совка не верю - там вообще был до абсурда развит культ геройской смерти за отечество
zxcv70077, наверное на военном вертолёте перевозили гумпомощь? вертолёт могли одолжить у сирийской армии или попросили подбросить. Гибель на войне за интересы России это геройство. Это часть нашей культуры, да и не только нашей.
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