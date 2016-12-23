Появилось видео высадки в Сирии батальона российской военной полиции

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Появилось видео высадки в Сирии бойцов российского батальона военной полиции.

Утром в пятницу министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о прибытии батальона в Сирию. Минобороны уточнило, что батальон совершил марш с авиабазы Хмеймим в Алеппо, где будет обеспечивать правопорядок, а также безопасность сотрудников Центра по примирению, российских саперов и персонала мобильных госпиталей и гуманитарных конвоев.

На кадрах видно, как вооруженные автоматами Калашникова "красные береты" со знаками различия российской военной полиции на камуфлированном обмундировании в рассветное время высаживаются из самолета. Военные выстроились перед самолетом и после построения погрузились в грузовик и уехали.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Кадры прибытия военной полиции Минобороны РФ в Алеппо

видеоматериале "Первого канала" отмечается, что военнослужащие батальона, который укомплектован исключительно контрактниками, прошли специальную подготовку на одном из военных полигонов.

Как рассказал РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, батальон является мотострелковой частью и насчитывает около 300-400 человек.

На этой неделе Алеппо был полностью освобожден от боевиков различных формирований, контролировавших его восточную часть с 2012 года.

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