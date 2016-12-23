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Война в Сирии
Война в Сирии

Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Алеппо, Путин поздравил Асада

Тема:
Ситуация в Алеппо (967)
20:0623.12.2016
(обновлено: 20:39 23.12.2016)
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Жители Алеппо празднуют освобождение города от боевиков. 22 декабря 2016
© AFP 2016/ George Ourfalian

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Операция по выводу боевиков из Алеппо завершена, созданы условия для начала переговоров о полном прекращении огня в Сирии. Об этом в пятницу доложил президенту РФ Владимиру Путину глава Минобороны России Сергей Шойгу. Почти 34 тысячи человек, в том числе женщины и дети, были выведены из восточной части Алеппо в ходе "крупнейшей гуманитарной операции", сообщил Шойгу.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Путин по телефону поздравил Асада с освобождением Алеппо от боевиков

Позднее военное ведомство РФ сообщило, что военнослужащие батальона военной полиции Минобороны РФ окажут помощь властям Алеппо в обеспечении правопорядка. Вечером стало известно, что Путин поздравил по телефону президента Сирии Башара Асада с освобождением города, отметив, что оно стало возможно благодаря усилиям тех, кто сплотился в борьбе с терроризмом.

Освобождение восточного Алеппо стало вторым этапом масштабной операции по очистке города от боевиков: в ходе первого были освобождены 115 кварталов, выведены почти 110 тысяч человек, 9 тысяч боевиков сложили оружие.

Праздник победы над террористами в освобожденном Алеппо
Жители Алеппо празднуют освобождение города. 22 декабря 2016 год
© AFP 2016/ George Ourfalian
Жители сирийского Алеппо в четверг вечером вышли на улицы, чтобы отметить освобождение города от террористов.
Снаряды в освобожденном квартале восточного Алеппо в Сирии
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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В четверг вечером командование вооруженных сил САР официально заявило, что "северная столица" страны полностью освобождена от боевиков, но пока следы недавнего присутствия боевиков здесь практически повсюду.
Дети Алеппо
© Sputnik/ Nour Melhem
Этого дня жители Алеппо и вся Сирия ждали пять лет.
Жители Алеппо празднуют освобождение города от боевиков
© AFP 2016/ Youssef Karwashan
В четверг автоколонна, сформированная из 15 машин и четырех автобусов, вывезла из восточного Алеппо последнюю группу боевиков.
Жители Алеппо празднуют освобождение города от боевиков. 22 декабря 2016
© AFP 2016/ George Ourfalian
Жители Алеппо с российскими и сирийскими флагами танцевали национальный арабский танец дабки и выкрикивали слова благодарности в адрес президента Сирии Башара Асада, президента РФ Владимира Путина.
Жители Алеппо празднуют освобождение города от боевиков. 22 декабря 2016
© AFP 2016/ George Ourfalian
В четверг вечером в Алеппо впервые стреляли в небо, а не друг в друга.
Освобожденный квартал восточного Алеппо
© REUTERS/ Omar Sanadiki
Квартал, где находится Великая мечеть Алеппо (Мечеть Омейядов Алеппо), полностью разрушен.
Дети Алеппо
© AFP 2016/ Baraa Al-Halabi
Девочка в пункте эвакуации в Хан аль-Ассале (Khan al-Assal) на западе Алеппо.
Сирийские повстанцы
© AFP 2016/ Omar Haj Kadour 
Вывод более 40 тысяч боевиков и членов их семей из восточного Алеппо занял девять дней. Процесс срывался неоднократно. Колонны уезжали и разворачивались обратно, не обходилось и без серьезных провокаций со стороны террористов.
На фото: боевики, эвакуированные из Алеппо в Хан аль-Ассал (Khan al-Assal) 22 декабря.
Военнослужащие в освобожденном квартале восточного Алеппо
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Алеппо свободен, в последний квартал уже вошли инженерные войска.
Разрушенные здания в освобожденном квартале восточного Алеппо в Сирии
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Восточная часть города сильно разрушена, но люди разбирают завалы и восстанавливают свои жилища.
Жители Алеппо празднуют освобождение города от боевиков. 22 декабря 2016
© AFP 2016/ George Ourfalian
В четверг вечером в Алеппо повсюду играла музыка и горели праздничные фонари, а проезжающие по улицам машины одобрительно гудели клаксонами.
Дети Алеппо
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Жители Алеппо возвращаются в свои дома, пытаясь заново наладить мирную жизнь.
Военная техника в освобожденном квартале восточного Алеппо в Сирии
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Сирийские военные находят в Алеппо склады с оружием и продовольствием, в восточных кварталах осталась и документация "оппозиции", есть и следы иностранного присутствия.
Сгоревшие автомобили в освобожденном квартале восточного Алеппо в Сирии
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Следы войны в Алеппо - повсюду, на многих улочках до сих пор пахнет гарью, стоят искореженные, сгоревшие машины.
Жители Алеппо празднуют освобождение города от боевиков. 22 декабря 2016
© AFP 2016/ George Ourfalian
Как подчеркнул президент Сирии Башар Асад, освобождение Алеппо от террористов — заслуга сирийской армии и всех ее союзников, в частности, России и Ирана.
Эвакуация людей из восточного Алеппо до освобождения города. 18 декабря 2016
© REUTERS/ Abdalrhman Ismail
Женщины в ожидании эвакуации из восточного Алеппо, 18 декабря.
Мечеть Омейядов в Старом Алеппо
© REUTERS/ Omar Sanadiki
В конце февраля 2013 года боевики взорвали южную стену Великой мечети Алеппо.
Жители Алеппо празднуют освобождение города от боевиков. 22 декабря 2016
© AFP 2016/ George Ourfalian
"Я думала, этот день не настанет никогда. Мы ждали этого пять лет. Да здравствует Башар, да здравствуют Сирия и Россия!", — сказала журналистам одна из жительниц города.
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Операция завершена

Министр обороны доложил президенту РФ о завершении операции по освобождению Алеппо, которая проходила в два этапа.

"Операция проходила по вашему поручению в тесном контакте с коллегами из Турции и Ирана. Далее должен следовать следующий этап. Мы, на мой взгляд, вплотную подошли к тому, чтобы достичь договоренности о полном прекращении огня на территории Сирии", — сказал глава Минобороны.

Шойгу также сообщил, что почти 34 тысячи человек, в том числе женщины и дети, были выведены из восточной части Алеппо в ходе "крупнейшей гуманитарной операции".

"Какая-то часть из них, большая часть, была амнистирована в соответствии с решением президента Асада", — отметил министр.

Эвакуация боевиков и мирных жителей из восточного Алеппо. Архивное фото
© Фото: SANA
Более 31 тысячи боевиков и членов их семей покинули Алеппо
В ходе второго этапа операции с 15 декабря были прекращены боевые действия, "чтобы обеспечить крупнейшую гуманитарную операцию, которая заключалась в выводе радикально настроенных элементов и членов их семей", напомнил министр.

"В результате этого этапа удалось создать с нашими турецкими и иранскими коллегами и, конечно, с сирийскими властями условия для выхода в течение этих дней почти 34 тысячи человек — почти 14 тысяч из них — это мужчины, примерно 8,5 тысячи детей и столько же женщин", — рассказал глава Минобороны.

По его словам, "операция обеспечивалась в течение круглых суток группой офицеров Вооруженных сил РФ, маршруты прохода контролировали беспилотники и web-камеры на пунктах выхода". Шойгу сообщил, что российские военные постарались привлечь к этой работе всех представителей ООН, международных организаций, которые находились в этом районе. По его словам, самую большую помощь оказали Международный красный крест и Всемирная организация здравоохранения. Следующей важной частью операции, подчеркнул глава Минобороны, стало разминирование.

Жители Алеппо празднуют освобождение города от боевиков
© AFP 2016/ Youssef Karwashan
Шойгу: операция по освобождению Алеппо шла в контакте с Турцией и Ираном
Таким образом, сейчас операция по выводу боевиков из Алеппо завершена, созданы условия для начала переговоров о полном прекращении огня в Сирии, отметил глава Минобороны РФ.

Жители возвращаются

Шойгу также сообщил, что возвращение мирных граждан в сирийский Алеппо идет очень активно, при этом он констатировал, что гуманитарные организации в город не торопятся.

"Идет очень активное возвращение мирных граждан, наши специалисты вместе с сирийскими восстанавливают энергоснабжение и водоснабжение", — доложил министр.

Он отметил, что "на сегодняшний день имеются все возможности для допуска сюда гуманитарных конвоев, о которых мы так много говорили". "Точнее, мы такую возможность видим, но желания не видим", — сказал он.

Он также доложил, что "для поддержания порядка на освобожденных территориях (в Алеппо) с вечера четверга ввели сюда батальон военной полиции".

Важный шаг

Путин, комментируя доклад Шойгу, назвал освобождение Алеппо важнейшим шагом на пути нормализации ситуации в Сирии и регионе в целом, отметив решающее участие в этой операции российских военных.

Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Российские врачи оказывают помощь более 150 жителям Алеппо ежедневно
"Освобождение Алеппо от радикальных элементов является важнейшей составляющей полной нормализации в Сирии, и я надеюсь, в регионе в целом", — сказал президент.

"И эта операция, безусловно, здесь нет никаких сомнений, особенно в завершающей ее части, касающейся гуманитарной операции, завершилась при прямом участии, если не сказать при решающем участии и влиянии, наших военнослужащих", — подчеркнул он.

Обеспечение безопасности

В пятницу вечером российское Минобороны сообщило, что батальон военной полиции ведомства совершил марш с авиабазы Хмеймим в город Алеппо.

"Батальон военной полиции Минобороны России после прохождения дополнительной подготовки на одном из полигонов переброшен самолетами военно-транспортной авиации на авиабазу Хмеймим. В настоящее время подразделение совершило марш с авиабазы Хмеймим в город Алеппо для выполнения задач в составе российского Центра примирения враждующих сторон", — говорится в сообщении.

Вид на город Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
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Минобороны перебросило батальон военной полиции в Алеппо
Военные полицейские в составе территориальных отделов российского Центра примирения будут обеспечивать безопасность его сотрудников, российских саперов, а также персонала мобильных госпиталей и гуманитарных конвоев. Кроме того, военная полиция России поможет городским властям Алеппо в обеспечении правопорядка.

При этом в Минобороны отметили, что батальон военной полиции укомплектован только контрактниками.

Еще четыре населенных пункта

В ходе встречи с главой государства министр обороны РФ также сообщил, что в Сирии деблокированы еще четыре населенных пункта.

"Хочу доложить о выполнении вашего поручения в рамках договоренности с руководителями Турции и Ирана. Было ваше поручение о деблокировании еще четырех населенных пунктов", — сказал Шойгу на встрече с президентом в пятницу в Кремле.

Он отметил, что речь, в частности, идет о двух шиитских населенных пунктах в районе Идлиба. "Оттуда эвакуировано более 1,5 тысячи стариков, женщин, детей и раненых, они доставлены в Алеппо и размещены там в нормальных условиях", — сказал министр.

Кроме того, по его словам, деблокированы еще два населенных пункта в районе Дамаска. "В общей сложности отсюда выведено порядка 9 тысяч человек в Идлиб. Сдано более 9 тысяч единиц стрелкового оружия", — доложил глава Минобороны.

© Ruptly
Жители Алеппо с флагами Сирии и РФ пели и танцевали после освобождения Алеппо

Поздравления Асаду

Как сообщила в пятницу вечером пресс-служба Кремля, Путин поговорил по телефону с Асадом, поздравил его с освобождением Алеппо от боевиков и отметил, что необходимо сосредоточить усилия на вопросах мирного урегулирования кризиса.

Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Асад поблагодарил Путина за усилия России по освобождению Алеппо
"Президент Российской Федерации Владимир Путин связался по телефону с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом и поздравил его с окончанием операции по освобождению Алеппо от боевиков. Этот успех стал возможен благодаря совместным усилиям всех, кто сплотился в борьбе с международным терроризмом в Сирии", — говорится в сообщении.

Путин также подчеркнул, что "теперь главная задача – сосредоточить усилия на вопросах, касающихся продвижения мирного урегулирования, в частности, путем заключения соглашения о комплексном разрешении сирийского кризиса".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Эвакуация боевиков и мирных жителей из восточного Алеппо
Жители Алеппо после вывода боевиков и членов их семей из восточного Алеппо
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Операция по выводу из восточных районов Алеппо боевиков и членов их семей завершена, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Эвакуация боевиков и мирных жителей из восточного Алеппо
© REUTERS/ Handout via Reuters TV
Отмечается, что российским Центром примирения вывезено за пределы Алеппо более 4,5 тысячи боевиков и 337 раненых.
Эвакуация боевиков и мирных жителей из восточного Алеппо
© AFP 2016/ Baraa Al-Halabi
Эвакуация боевиков и мирных жителей из восточного Алеппо.
Эвакуация боевиков и мирных жителей из восточного Алеппо
© REUTERS/ Omar Sanadiki
Всего за время проведения операции из восточных кварталов города российским Центром примирения вывезено более 9,5 тысяч человек.
Боевики и мирные жители восточного Алеппо фотографируют колонну эвакуированных
© REUTERS/ Ammar Abdullah
Боевики и мирные жители восточного Алеппо фотографируют колонну эвакуированных.
Жители Алеппо в квартале Салахеддин после вывода боевиков и членов их семей из восточного Алеппо. 16 декабря 2016
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Жители Алеппо в квартале Салахеддин после вывода боевиков и членов их семей из восточного Алеппо.
Эвакуация мирных жителей из восточного Алеппо
© REUTERS/ Abdalrhman Ismail
Эвакуация мирных жителей из восточного Алеппо.
Сотрудники Красного креста ожидают выхода последней группы боевиков из восточного Алеппо
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
Сотрудники Красного креста ожидают выхода последней группы боевиков из восточного Алеппо.
Жители Алеппо после вывода боевиков и членов их семей из восточного Алеппо
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Жители Алеппо в квартале Салахеддин после вывода боевиков и членов их семей из восточного Алеппо.
Эвакуация боевиков и мирных жителей из восточного Алеппо
© AFP 2016/ George Ourfalian
Эвакуация боевиков и мирных жителей из восточного Алеппо.
Эвакуация боевиков и мирных жителей из восточного Алеппо
© REUTERS/ Abdalrhman Ismail
Эвакуация боевиков и мирных жителей из восточного Алеппо.
Сотрудники Красного креста ожидают выхода последней группы боевиков из восточного Алеппо
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
Сотрудники Красного креста ожидают выхода последней группы боевиков из восточного Алеппо.
Автобусы и машины скорой помощи для эвакуации боевиков и мирных жителей восточного Алеппо
© REUTERS/ Abdalrhman Ismail
Автобусы и машины скорой помощи для эвакуации боевиков и мирных жителей восточного Алеппо.
Эвакуация боевиков и мирных жителей из восточного Алеппо
© AFP 2016/ George Ourfalian
Эвакуация боевиков и мирных жителей из восточного Алеппо.
Эвакуация вооруженных повстанцев из восточного Алеппо
© AFP 2016/ Stringer 
Эвакуация вооруженных повстанцев из восточного Алеппо.
Жители Алеппо после вывода боевиков и членов их семей из восточного Алеппо
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Жители Алеппо в квартале Салахеддин после вывода боевиков и членов их семей из восточного Алеппо.
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Война в Сирии
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