Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Алеппо, Путин поздравил Асада

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Операция по выводу боевиков из Алеппо завершена, созданы условия для начала переговоров о полном прекращении огня в Сирии. Об этом в пятницу доложил президенту РФ Владимиру Путину глава Минобороны России Сергей Шойгу. Почти 34 тысячи человек, в том числе женщины и дети, были выведены из восточной части Алеппо в ходе "крупнейшей гуманитарной операции", сообщил Шойгу.

Позднее военное ведомство РФ сообщило, что военнослужащие батальона военной полиции Минобороны РФ окажут помощь властям Алеппо в обеспечении правопорядка. Вечером стало известно, что Путин поздравил по телефону президента Сирии Башара Асада с освобождением города, отметив, что оно стало возможно благодаря усилиям тех, кто сплотился в борьбе с терроризмом.

Освобождение восточного Алеппо стало вторым этапом масштабной операции по очистке города от боевиков: в ходе первого были освобождены 115 кварталов, выведены почти 110 тысяч человек, 9 тысяч боевиков сложили оружие.

Операция завершена

Министр обороны доложил президенту РФ о завершении операции по освобождению Алеппо, которая проходила в два этапа.

"Операция проходила по вашему поручению в тесном контакте с коллегами из Турции и Ирана. Далее должен следовать следующий этап. Мы, на мой взгляд, вплотную подошли к тому, чтобы достичь договоренности о полном прекращении огня на территории Сирии", — сказал глава Минобороны.

Шойгу также сообщил, что почти 34 тысячи человек, в том числе женщины и дети, были выведены из восточной части Алеппо в ходе "крупнейшей гуманитарной операции".

"Какая-то часть из них, большая часть, была амнистирована в соответствии с решением президента Асада", — отметил министр.

В ходе второго этапа операции с 15 декабря были прекращены боевые действия, "чтобы обеспечить крупнейшую гуманитарную операцию, которая заключалась в выводе радикально настроенных элементов и членов их семей", напомнил министр.

"В результате этого этапа удалось создать с нашими турецкими и иранскими коллегами и, конечно, с сирийскими властями условия для выхода в течение этих дней почти 34 тысячи человек — почти 14 тысяч из них — это мужчины, примерно 8,5 тысячи детей и столько же женщин", — рассказал глава Минобороны.

По его словам, "операция обеспечивалась в течение круглых суток группой офицеров Вооруженных сил РФ, маршруты прохода контролировали беспилотники и web-камеры на пунктах выхода". Шойгу сообщил, что российские военные постарались привлечь к этой работе всех представителей ООН, международных организаций, которые находились в этом районе. По его словам, самую большую помощь оказали Международный красный крест и Всемирная организация здравоохранения. Следующей важной частью операции, подчеркнул глава Минобороны, стало разминирование.

Жители возвращаются

Таким образом, сейчас операция по выводу боевиков из Алеппо завершена, созданы условия для начала переговоров о полном прекращении огня в Сирии, отметил глава Минобороны РФ.

Шойгу также сообщил, что возвращение мирных граждан в сирийский Алеппо идет очень активно, при этом он констатировал, что гуманитарные организации в город не торопятся.

"Идет очень активное возвращение мирных граждан, наши специалисты вместе с сирийскими восстанавливают энергоснабжение и водоснабжение", — доложил министр.

Он отметил, что "на сегодняшний день имеются все возможности для допуска сюда гуманитарных конвоев, о которых мы так много говорили". "Точнее, мы такую возможность видим, но желания не видим", — сказал он.

Он также доложил, что "для поддержания порядка на освобожденных территориях (в Алеппо) с вечера четверга ввели сюда батальон военной полиции".

Важный шаг

Путин, комментируя доклад Шойгу, назвал освобождение Алеппо важнейшим шагом на пути нормализации ситуации в Сирии и регионе в целом, отметив решающее участие в этой операции российских военных.

"Освобождение Алеппо от радикальных элементов является важнейшей составляющей полной нормализации в Сирии, и я надеюсь, в регионе в целом", — сказал президент.

"И эта операция, безусловно, здесь нет никаких сомнений, особенно в завершающей ее части, касающейся гуманитарной операции, завершилась при прямом участии, если не сказать при решающем участии и влиянии, наших военнослужащих", — подчеркнул он.

Обеспечение безопасности

В пятницу вечером российское Минобороны сообщило, что батальон военной полиции ведомства совершил марш с авиабазы Хмеймим в город Алеппо.

"Батальон военной полиции Минобороны России после прохождения дополнительной подготовки на одном из полигонов переброшен самолетами военно-транспортной авиации на авиабазу Хмеймим. В настоящее время подразделение совершило марш с авиабазы Хмеймим в город Алеппо для выполнения задач в составе российского Центра примирения враждующих сторон", — говорится в сообщении.

Военные полицейские в составе территориальных отделов российского Центра примирения будут обеспечивать безопасность его сотрудников, российских саперов, а также персонала мобильных госпиталей и гуманитарных конвоев. Кроме того, военная полиция России поможет городским властям Алеппо в обеспечении правопорядка.

При этом в Минобороны отметили, что батальон военной полиции укомплектован только контрактниками.

Еще четыре населенных пункта

В ходе встречи с главой государства министр обороны РФ также сообщил, что в Сирии деблокированы еще четыре населенных пункта.

"Хочу доложить о выполнении вашего поручения в рамках договоренности с руководителями Турции и Ирана. Было ваше поручение о деблокировании еще четырех населенных пунктов", — сказал Шойгу на встрече с президентом в пятницу в Кремле.

Он отметил, что речь, в частности, идет о двух шиитских населенных пунктах в районе Идлиба. "Оттуда эвакуировано более 1,5 тысячи стариков, женщин, детей и раненых, они доставлены в Алеппо и размещены там в нормальных условиях", — сказал министр.

Кроме того, по его словам, деблокированы еще два населенных пункта в районе Дамаска. "В общей сложности отсюда выведено порядка 9 тысяч человек в Идлиб. Сдано более 9 тысяч единиц стрелкового оружия", — доложил глава Минобороны.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Жители Алеппо с флагами Сирии и РФ пели и танцевали после освобождения Алеппо

Поздравления Асаду

Как сообщила в пятницу вечером пресс-служба Кремля, Путин поговорил по телефону с Асадом, поздравил его с освобождением Алеппо от боевиков и отметил, что необходимо сосредоточить усилия на вопросах мирного урегулирования кризиса.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин связался по телефону с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом и поздравил его с окончанием операции по освобождению Алеппо от боевиков. Этот успех стал возможен благодаря совместным усилиям всех, кто сплотился в борьбе с международным терроризмом в Сирии", — говорится в сообщении.

Путин также подчеркнул, что "теперь главная задача – сосредоточить усилия на вопросах, касающихся продвижения мирного урегулирования, в частности, путем заключения соглашения о комплексном разрешении сирийского кризиса".