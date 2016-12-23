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Война в Сирии
Война в Сирии

Асад поблагодарил Путина за усилия России по освобождению Алеппо

19:4623.12.2016
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Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад в телефонном разговоре поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за усилия РФ по освобождению Алеппо, передает сирийское государственное агентство SANA.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Путин по телефону поздравил Асада с освобождением Алеппо от боевиков

"Во время беседы Асад поблагодарил за усилия президента Путина и Россию, которая стала главным участником вместе с союзниками в освобождении Алеппо", — говорится в сообщении.

Асад отметил, что "победы в Алеппо открывают дверь политической работе в Сирии, побудят многих, кто ей препятствовал, присоединиться к политическому процессу и примирению".

Эвакуация боевиков и мирных жителей из восточного Алеппо. Архивное фото
© Фото: SANA
Более 31 тысячи боевиков и членов их семей покинули Алеппо

Город Алеппо на северо-западе Сирии был ранее полностью освобожден от боевиков различных формирований, контролировавших его восточную часть с 2012 года.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Праздник победы над террористами в освобожденном Алеппо
Жители Алеппо празднуют освобождение города. 22 декабря 2016 год
© AFP 2016/ George Ourfalian
Жители сирийского Алеппо в четверг вечером вышли на улицы, чтобы отметить освобождение города от террористов.
Снаряды в освобожденном квартале восточного Алеппо в Сирии
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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В четверг вечером командование вооруженных сил САР официально заявило, что "северная столица" страны полностью освобождена от боевиков, но пока следы недавнего присутствия боевиков здесь практически повсюду.
Дети Алеппо
© Sputnik/ Nour Melhem
Этого дня жители Алеппо и вся Сирия ждали пять лет.
Жители Алеппо празднуют освобождение города от боевиков
© AFP 2016/ Youssef Karwashan
В четверг автоколонна, сформированная из 15 машин и четырех автобусов, вывезла из восточного Алеппо последнюю группу боевиков.
Жители Алеппо празднуют освобождение города от боевиков. 22 декабря 2016
© AFP 2016/ George Ourfalian
Жители Алеппо с российскими и сирийскими флагами танцевали национальный арабский танец дабки и выкрикивали слова благодарности в адрес президента Сирии Башара Асада, президента РФ Владимира Путина.
Жители Алеппо празднуют освобождение города от боевиков. 22 декабря 2016
© AFP 2016/ George Ourfalian
В четверг вечером в Алеппо впервые стреляли в небо, а не друг в друга.
Освобожденный квартал восточного Алеппо
© REUTERS/ Omar Sanadiki
Квартал, где находится Великая мечеть Алеппо (Мечеть Омейядов Алеппо), полностью разрушен.
Дети Алеппо
© AFP 2016/ Baraa Al-Halabi
Девочка в пункте эвакуации в Хан аль-Ассале (Khan al-Assal) на западе Алеппо.
Сирийские повстанцы
© AFP 2016/ Omar Haj Kadour 
Вывод более 40 тысяч боевиков и членов их семей из восточного Алеппо занял девять дней. Процесс срывался неоднократно. Колонны уезжали и разворачивались обратно, не обходилось и без серьезных провокаций со стороны террористов.
На фото: боевики, эвакуированные из Алеппо в Хан аль-Ассал (Khan al-Assal) 22 декабря.
Военнослужащие в освобожденном квартале восточного Алеппо
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Алеппо свободен, в последний квартал уже вошли инженерные войска.
Разрушенные здания в освобожденном квартале восточного Алеппо в Сирии
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Восточная часть города сильно разрушена, но люди разбирают завалы и восстанавливают свои жилища.
Жители Алеппо празднуют освобождение города от боевиков. 22 декабря 2016
© AFP 2016/ George Ourfalian
В четверг вечером в Алеппо повсюду играла музыка и горели праздничные фонари, а проезжающие по улицам машины одобрительно гудели клаксонами.
Дети Алеппо
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Жители Алеппо возвращаются в свои дома, пытаясь заново наладить мирную жизнь.
Военная техника в освобожденном квартале восточного Алеппо в Сирии
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Сирийские военные находят в Алеппо склады с оружием и продовольствием, в восточных кварталах осталась и документация "оппозиции", есть и следы иностранного присутствия.
Сгоревшие автомобили в освобожденном квартале восточного Алеппо в Сирии
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Следы войны в Алеппо - повсюду, на многих улочках до сих пор пахнет гарью, стоят искореженные, сгоревшие машины.
Жители Алеппо празднуют освобождение города от боевиков. 22 декабря 2016
© AFP 2016/ George Ourfalian
Как подчеркнул президент Сирии Башар Асад, освобождение Алеппо от террористов — заслуга сирийской армии и всех ее союзников, в частности, России и Ирана.
Эвакуация людей из восточного Алеппо до освобождения города. 18 декабря 2016
© REUTERS/ Abdalrhman Ismail
Женщины в ожидании эвакуации из восточного Алеппо, 18 декабря.
Мечеть Омейядов в Старом Алеппо
© REUTERS/ Omar Sanadiki
В конце февраля 2013 года боевики взорвали южную стену Великой мечети Алеппо.
Жители Алеппо празднуют освобождение города от боевиков. 22 декабря 2016
© AFP 2016/ George Ourfalian
"Я думала, этот день не настанет никогда. Мы ждали этого пять лет. Да здравствует Башар, да здравствуют Сирия и Россия!", — сказала журналистам одна из жительниц города.
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Война в Сирии
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