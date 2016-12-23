Асад поблагодарил Путина за усилия России по освобождению Алеппо

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад в телефонном разговоре поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за усилия РФ по освобождению Алеппо, передает сирийское государственное агентство SANA.

"Во время беседы Асад поблагодарил за усилия президента Путина и Россию, которая стала главным участником вместе с союзниками в освобождении Алеппо", — говорится в сообщении.

Асад отметил, что "победы в Алеппо открывают дверь политической работе в Сирии, побудят многих, кто ей препятствовал, присоединиться к политическому процессу и примирению".

Город Алеппо на северо-западе Сирии был ранее полностью освобожден от боевиков различных формирований, контролировавших его восточную часть с 2012 года.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.

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