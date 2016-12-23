Минобороны сообщили состав направленного в Алеппо батальона военной полиции

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Батальон военной полиции Минобороны РФ, направленный в Алеппо, укомплектован только контрактниками, говорится в сообщении оборонного ведомства.

"Батальон военной полиции Минобороны России, после прохождения доподготовки на одном из полигонов, переброшен самолетами Военно-транспортной авиации на авиабазу Хмеймим… Подразделение военной полиции укомплектовано только военнослужащими по контракту", — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что РФ для поддержания порядка на освобожденных территориях в четверг вечером ввели в Алеппо батальон военной полиции.

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