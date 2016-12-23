Минобороны перебросило батальон военной полиции в Алеппо

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Батальон военной полиции Минобороны России совершил марш с авиабазы Хмеймим в город Алеппо: военные окажут помощь местным властям в обеспечении правопорядка, сообщает в пятницу российское военное ведомство.

"Батальон военной полиции Минобороны России, после прохождения дополнительной подготовки на одном из полигонов, переброшен самолетами Военно-транспортной авиации на авиабазу Хмеймим. В настоящее время подразделение совершило марш с авиабазы Хмеймим в город Алеппо для выполнения задач в составе российского Центра примирения враждующих сторон", — говорится в релизе.

Военные полицейские в составе территориальных отделов российского Центра примирения будут обеспечивать безопасность сотрудников Центра, российских саперов, а также персонала мобильных госпиталей и гуманитарных конвоев.

Кроме того, военная полиция России поможет городским властям Алеппо в обеспечении правопорядка.

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