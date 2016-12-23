МККК ценит профессионализм российских военных в Алеппо

ЖЕНЕВА, 23 дек — РИА Новости, Елизавета Исакова. Международный комитет Красного Креста (МККК) оценил профессионализм российских военных, находящихся в восточном Алеппо, в Комитете рассчитывают, что такое сотрудничество поможет взаимодействию в будущем, заявил в интервью РИА Новости президент МККК Петер Маурер.

"В Алеппо и вокруг него, у нас сейчас контакты в рамках операции с Россией, которые превосходят те, что у нас были ранее. Я могу сказать, что МККК ценит эти контакты. Мы, безусловно, удовлетворены профессионализмом российских военных на месте и нашим общением с российскими военными. В этом отношении я бы хотел, чтобы такое сотрудничество по Алеппо помогло нам лучше работать в будущем, когда мы вместе окажемся в одной операции", — сказал он.

Маурер подчеркнул, что в Красном Кресте ценят "профессионализм и серьезность, с которой действуют российские военные на месте".

Полностью интервью с президентом МККК Петером Маурером читайте на сайте ria.ru в 17.00.